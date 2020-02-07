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'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi

Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi

07.02.2020, 08:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020,08:12

'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.

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