Halı saha maçında göğsüne giren ağrı hayatını kurtardı

Denizli’de halı saha maçı yaptığı sırada göğsüne giren ağrıdan şüphelenen emekli öğretmen kolunda ağrı ve terlemeye başlayınca hastaneye koştu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan şahıs özel bir hastanesinde yapılan müdahale ile damarından bir cihazla çıkartılan pıhtı sayesinde hayata tutundu.

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Denizli'de geçtiğimiz Kasım ayında arkadaşları ile halı saha maçı yapan emekli öğretmen Hüseyin Şen, maçın sonlarına doğru göğsünde bir ağrı hissetti. Eve giden 53 yaşındaki Hüseyin Şen, soğuk terlemeye başlayınca soluğu bir hastanede aldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen şahıs, hemen Özel Tekden Denizli Hastanesine sevk edildi. Gece saatlerinde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Nihat Pekel tarafından kontrol edilen Şen'in sağ koroner damarında 2 santimlik pıhtı tespit edildi. Anında operasyona alınan emekli öğretmen tekrar hayata tutundu.Hastanın kendilerine kalp krizi, göğüs ağrısı şikayetiyle geldiğini ifade eden Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Nihat Pekel, "Acilen anjiyoya alınması gerekiyordu, göğüs ağrısı devam ediyordu. Hemen bekletmeden hastamızı anjiyoya aldık. Sağ kalp damarının, sağ koroner damarının tamamen tıkalı olduğunu gördük. Damar oldukça büyüktü ve içerisinde büyük bir pıhtı vardı. Normalde biz kalp krizi vakalarında pıhtı görüyoruz fakat hastadan hastaya farklı oluyor. Bazı hastalarda pıhtı yükü çok fazla miktarda oluyor ve bu pıhtı yükünü damardan özel cihazlarla çıkarmak gerekiyor. Trombüs pıhtı çekici cihazlarımız var. Biz Hüseyin beyde bu pıhtı çekici cihazları kullandık ve hastamızdan pıhtının neredeyse tamamına yakınını bir bütün parça olarak, damarın içerisinden çıkardık. Bu bizim işlemimizi çok kolaylaştırdı. Damarda stent yerleştirdikten sonra, son görüntümüzde damarın içerisindeki akışı mükemmele yakın bir seviyede sağladı. Kalp krizi vakalarında bazen pıhtı çekici cihazları kullanmak gerekiyor. Biz Hüseyin beyde pıhtı çekici cihazla çok güzel bir netice aldık. Bu imkanı, bu cihazları anjiyo laboratuvarlarında bulundurmamız gerekiyor. Hazır halde bekletmemiz gerekiyor. Yaklaşık 10 yıldır girişimsel kardiyoloji alanında çalışıyorum ve sıklıkla bu tür vakalara müdahale yapıyoruz. Benim bu şekilde pıhtı çekici cihazlarla, pıhtıyı direk bu şekilde, büyük bir parça halinde ve tek parça halinde aldığım nadirdir. Toplasanız 3 hastada yada 5 hastada olmuştur 10 yıllık süreç içerisinde. O anlamda çok sıklıkla karşılaşmasak da, uygun zamanda, uygun kişilerde kullandığımızda çok güzel neticeler alıyoruz" dedi.Halı saha maçında göğsüne ağrı girdiğini ifade eden Hüseyin Şen, "Eve geldim geçer diye bekledim ama geçmedi. Şüphelenmiştim o anda. Çünkü soğuk terlemeye başladım. Sol kolum uyuşmaya başladı. Oradan bir hastaneye gittim. Orada kalp krizi geçirdiğimi söylediler. Acil olarak Tekden Hastanesine sevk ettiler. Saat 23.00'da buradaydık. Saat 23.30'da Nihat hocam acil anjiyoya aldı. O akşam yoğun bakımda yattım. Şuanda çok şükür iyiyim ikinci anjiyoyu da olduk. Efor testine girdik ve neticeler gayet iyi. Tabi pıhtı dışarıda göründüğü itibari ile küçük ama damar içerisinde çok büyük bir yapıya sahip olduğu için şaşırdık. Nihat hocamda böyle bir şeyin ender olduğunu söyledi. Ben kendisine ve Tekden Hastanesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.