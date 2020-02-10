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'de başhekim ve birim müdürü, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu

Denizli'de başhekim ve birim müdürü, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu

10.02.2020, 16:32

Devlet Hastanesi'nde Başhekim , hastanenin idare binasında kendisine saldırıp, boğazını sıkarak, yumruk attığı iddiasıyla ve Kalite Müdürü hakkında polise şikayetçi oldu. Sağnak da Erkaleli'den darp iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Denizli Devlet Hastanesi idari binasında meydana geldi. Hastanenin Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak ile başhekim Mehmet Erkaleli arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Başhekimin verdiği talimatı yerine getirmediği ileri sürülen Sağnak, tartışmanın ardından Başhekim Erkaleli'ye saldırdı. Boğazı sıkılan ve başına yumruk darbesi aldığı ileri sürülen Erkaleli, hastanede 'beyaz kod' yardımı istedi. Yardım isteği üzerine güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti. Darp raporu alan Başhekim Erkaleli, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Harun Sağnak da darp raporu alıp, Mehmet Erkaleli'den şikayetçi oldu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

DHA

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