Ölen annenin karnındaki bebek kurtarıldı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında doğum gününde hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadın Figen Kazancıo'nun karnındaki bebek ameliyatla alındı. Denizli-Antalya karayolu Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde önceki gece saat 03.00 sıraları meydana gelen kazanın detayları ortaya çıktıkça acının boyutu da büyüdü.

KUTLAMA YAPTILAR

Şaban Damgacı idaresindeki 06 AK 9828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan refüje ve ağaçlara çaptı. Kazada sürücü ile birlikte Özge Damgacı, 8 aylık hamile Figen ve eşi Muhammet Kazancıo ile Hüsne Aslan yaralandı. Otomobil içindekilerin kazada hayatını kaybeden Figen Kazancıo'nun yakınlarıyla birlikte doğum günü için Pamukkale'ye eğlenmeye gittiği, eğlence dönüşü kazanın meydana geldiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından PAÜ Hastanesi'nde ameliyata alınan Figen Kazancıo'nun karnındaki 8 aylık bebek başarılı bir ameliyatla alındı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP