  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli'de şüpheli ölüm! Evinde yaralı bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

'de şüpheli ölüm! Evinde yaralı bulunan yaşamını yitirdi

Denizli'de şüpheli ölüm! Evinde yaralı bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

18.02.2020, 11:53

’de yalnız yaşadığı evinde yerde başından yaralı halde bulunan 58 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayı şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Denizli'de yalnız yaşadığı evinde yerde başından yaralı halde bulunan 58 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak üzerinde bulunan binanın 3. katında meydana geldi. İddialara göre, yalnız yaşayan Yaşar Başoğul (58) isimli kadının evinin kapısının açık olduğunu gören komşuları içeri girdiklerinde Başoğul'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşular ardından durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaşlı kadının kafasından yaralı halde olduğunu tespit etti. Ardından Başoğul sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Denizli Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının akrabaları hastaneye gitmek üzere evinden ayrılırken acılı haberi aldılar. Yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayın şüpheli bulan polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de şüpheli ölüm! Evinde yaralı bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN