Profesör kepçenin önüne yattı

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü içindeki yerli tohum ile bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) tarlasında yapılmak istenilen altyapı çalışmasına, Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve kepçenin önüne yatan Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak engel olmak istedi. Üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan 2 profesör, darp raporu alıp özel güvenlik görevlilerinden ve Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldu. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proföserlere zor kullanılmadığını bildirdi. BİYOM Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, merkezin tarlasında rektör tarafından katliam yapıldığını ileri sürerek, "Türkiye'nin gıda geleceği bu projeye bağlı" derken Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, "Bu bitkileri doku kültürüyle zor şartlarda ürettik. Ürünlerimize zarar gelmemesi için elimizden gelini yaptık ancak kurtaramadık" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP