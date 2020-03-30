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hayalet kente döndü

Denizli hayalet kente döndü

30.03.2020, 10:27

Korona virüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarını dikkate alan Denizlili vatandaşlar sokakları boş bıraktı. bu görüntüsü ile hayalet kenti andırdı.

Denizlili vatandaşlar Korona virüs önlemleri kapsamında, gerekli haller dışında dışarıya çıkmadı. Vatandaşların alışveriş yapmak için yoğun olarak kullandığı alanlar, en sessiz günlerini yaşıyor. Her gün binlerce kişinin uğradığı, Çınar Meydanı, Bayramyeri gibi alanlar da, şimdilerde büyük sessizlik hakim. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, otobüs durakları ve otobüsleri her gün dezenfekte ederken, vatandaşlar da sosyal mesafeye dikkat ediyor.
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