  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

01.04.2020, 17:27

Pamukkale ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali Kızılhan'ın kullandığı 20 V 1501 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesi 3. Sokak yakınlarında şarampole devrildi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Kızılhan, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile araçtaki 3 kişi, tedavi altına alındı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA