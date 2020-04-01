Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Pamukkale ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali Kızılhan'ın kullandığı 20 V 1501 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesi 3. Sokak yakınlarında şarampole devrildi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Kızılhan, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile araçtaki 3 kişi, tedavi altına alındı.



AA