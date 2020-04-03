  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Sosyal yardım paraları evlere dağıtılacak

Sosyal yardım paraları evlere dağıtılacak

Sosyal yardım paraları evlere dağıtılacak

03.04.2020, 12:15

kararına göre, kapsamında hane başı dağıtılacak olan bin TL’yi dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri ev ev gezerek dağıtacak.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle birçok firma istihdamda azalmaya gitti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kapsamda tedbirlerini aldı. Aylık geliri 5 bin TL altı olan vatandaşlara hane başı bin TL nakdi destek yapılacağını açıkladı. PTT kart vasıtasıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hesaplarına yatırılan paraları çekmek isteyen vatandaşlar ise PTT ATM'lerinin önlerinde kalabalık oluşturmaya başladı. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bu duruma el atarak yeni bir tedbir yayınladı. Hane başı ödenecek olan bin TL yardımı PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vatandaşların ikametlerine giderek elden teslim edilmesine karar verdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosyal yardım paraları evlere dağıtılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA