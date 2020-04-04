Denizli'de yolun ortasındaki mezar görenleri şaşkına çeviriyor!

Denizli'de uzun yıllardır yol ortasında bulunan mezarlık kime ait olduğu gizemini koruyor. İlk bakışta görenleri şaşırtan mezarda, mahalleli gelip geçerken dua ediyor.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nin en işlek caddelerinden Kınıklı Caddesi üzerinde yol üzerinde bulunan ve kavşak görevi gören mezarlık görenleri hayrete düşürüyor. Sokakta yıllar öncesinde mezarlık bulunduğu ancak yıllar sonra mezarlığın bulundu alan yapıların gelmesiyle eski mezarlıkların taşınmasına rağmen yol ortasında kalması bir hayli dikkat çekiyor.