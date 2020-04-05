Gönüllü gençler maske üretiyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi, İstiklal Caddesi'nde bulunan hizmet binasında sağlık çalışanlarına destek amacıyla siperli maske üretimine başladı. Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen "10 Parmağımda 10 Marifet Atölyesi" kapsamında, çalışanlar ve gönüllüler tarafından sağlıkçıların yüzlerini koruyacak maskeler tasarlandı. Ağız ve burun maskesi üzerine takılan siperli maskelerden günde 400 adet üretilirken, en çok dikkat edilen durumlardan biri de kişisel hijyene ve sosyal mesafeye azami dikkat ediliyor.



■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER