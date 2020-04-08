Annesi Ali’yi boğarak öldürdü

Nagihan Kiraz girdiği bunalımın ardından 4 yaşındaki oğluna acımadı. Basketbol antrenörü olan kadın, küçük Ali’yi elleriyle boğarak katletti.

Denizli'de yaşayan basketbol antrenörü anne Nagihan Kiraz, 4 yaşındaki oğlu Ali Kiraz'ı boğarak öldürdü. Olay, sabah erken saatlerde kadının kardeşini telefonla araması üzerine ortaya çıktı.

YARDIM İSTEDİ

Olay, Merkezefendi'nin Servergazi Mahallesi, 402 Sokak, Örnekkent, G Blok'taki bir dairede meydana geldi. Cinnet geçiren anne Nagihan Kiraz (28), 4 yaşındaki oğlu Ali Kiraz'ı gece saatlerinde boğarak öldürdü. Olayın ardından bir süre cesedin başında bekleyen anne daha sonra aynı binada oturan kız kardeşini arayarak oğlunu boğduğunu anlattı ve kendisine yardım etmesini istedi.

4 yaşındaki Ali annesinin bir anlık cinnetinin kurbanı oldu.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekibi gönderilmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 4 yaşındaki Ali Kiraz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Çocuğun cenazesi yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinnet geçiren genç anne polis gözetiminde emniyete götürüldü. Nagihan Kiraz'ın, Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadrolu basketbol antrenörü olduğu, eşinin ise astsubay olup Hatay'da görev yaptığı öğrenildi.



CAMDAKİ ÜZÜCÜ DETAY

Korkunç olayın ardından evin camına asılan resimler ise görenlerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Küçük Ali'nin korona virüs tedbirlerine karşı alınan 'evde kalın' çağrısına yaptığı resimlerle destek verdiği görüldü.

Sebahattin ALP