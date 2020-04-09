Bir babanın gözyasları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde önceki gün annesinin boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Ali Şurzal Kirez toprağa verildi. Servergazi mahallesindeki evlerinde annesi Nagihan Kirez (30) tarafından boğulduğu belirlenen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsinin ardından babası İbrahim Kirez ve yakınlarına teslim edildi. Ali Şurzal'ın cenazesi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazede acılı babanın gözyaşları yürekleri dağladı.
SEBAHATTİN ALP
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