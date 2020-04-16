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Haberler Denizli Denizli’de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor

’de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor

Denizli’de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor

16.04.2020, 15:09

, korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarında 'nde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Başkan Zolan, mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların sağlığı ve huzuru için çabaladıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli bir şekilde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kentin yoğun olarak kullanılan caddelerinde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Çaybaşı Caddesi'ni yol ve kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediye ekiplerinin salgınla mücadelede her türlü tedbir için çalıştığını söyledi. Vatandaşların belirtilen kurallara uyması gerektiğini belirten Başkan Osman Zolan, yoğun olarak kullanılan caddelerin dezenfekte edildiğini ve bunun için özel bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi. Başkan Zolan, korona virüs mücadelesinde mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların sağlığı ve huzuru için çabaladıklarını dile getirdi.

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