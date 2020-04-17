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'de nüfusun yarısı çocuklardan oluşuyor

Denizli'de nüfusun yarısı çocuklardan oluşuyor

17.04.2020, 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020,16:32

2019 yılının verilerine göre, 'de nüfusun yarısını çocuklar oluşturuyor. 1 milyon 37 bin 208 olan nüfusun 248 bin 511'ini 0 - 17 çocuklar oluşturuyor. Aynı zamanda, 137 yanında da 174 olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre, Denizli'nin 1 milyon 37 bin 208 olan nüfusunun 248 bin 511'inin 0-17 yaş gurubu çocuklardan oluştuğu belirtildi.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılında Denizli nüfusunun yüzde 24'ünü çocuk nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre "0-17" yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2019 yılında Denizli nüfusunun yüzde 24'ünü oluşturdu.
Denizli'de çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 66 bin 173'ünün "0-4" yaş grubu, 69 bin 38'inin "5-9", 71 bin 807'sinin "10-14" ve 41 bin 493'ünün ise "15-17" yaş grubundaki çocuklar oluştuğu kaydedildi.
2019 yılında Denizli'de bulunan 137 koruyucu ailenin yanında 174 çocuk olduğu aktarıldı.

İHA

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