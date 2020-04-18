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Herkes 19 yaşındaki Sultan'ı arıyor! Eve dönmedi...

Herkes 19 yaşındaki Sultan'ı arıyor! Eve dönmedi...

18.04.2020, 19:49

'nin Pamukkale ilçesinde, yaşayan üniversite öğrencisi (19), koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olmasına rağmen dün çıktığı evine geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, başvurusunda bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Sultan Kocaman, dün öğle saatlerinde ailesiyle yaşadığı Mehmetçik Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ancak geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ağabey Seyfettin Kocaman, kız kardeşinin hayatından endişe ettiklerini belirterek, "Kardeşim öğle saatlerinde hiçbir şey söylemeden, yasağa rağmen evden ayrılmış. Kendisinden haber alamıyoruz. Cep telefonu kapalı, ulaşamıyoruz. Kardeşimin bulunmasını istiyoruz" dedi.

DHA

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