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Haberler Denizli Polis aracı bu hale geldi

bu hale geldi

Polis aracı bu hale geldi
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polis aracı le otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Aydın Madak yönetimindeki polis otosu ile Arif Şengül (77) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, ekip otosunu kullanan polis memuru Aydın Madak ile yanındaki komiser yardımcısı Volkan Mıdık ve otomobil sürücüsü Arif Şengül yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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