Kopya cinayet

Kızını kaçıran adamı oğlu öldürmediği için kendisi öldüren Eşref Kaplan, oğlundan intikamını cinayetten 11 yıl sonra aldı. Kızını kaçıran kişiyi baltayla öldürüp cesedini yakan Kaplan, oğlunun cesedini de aynı yöntemle yok etmeye çalıştı. Cani baba tutuklandı.

Denizli'de 6 gün önce cezaevinden çıkan 66 yaşındaki Eşref Kaplan, koltukta uyuyan oğlu Mustafa Kaplan'ın (47) önce başını çekiçle ezerek öldürdü, daha sonra da cinayete yangın süsünü vermek için cesedi yaktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken evlat katili baba, oğlunun 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip, kendisini cinayet işlemek zorunda bıraktığı için öldürdüğünü itiraf etti. Gözü dönmüş katilin 11 yıl önce de işlediği cinayeti aynı taktikle gerçekleştirdiği öğrenildi.

6 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLDU

Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan mahallesinde 12 yıl önce gerçekleşen olayda, Eşref Kaplan kızını kaçıran kişiyi, canice öldürdükten sonra ceset parçalarını yaktığı için yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldı. İşlediği cinayet nedeniyle 11 yıldır cezaevinde hükümlü olan Kaplan, İnfaz Yasası'ndan faydalanarak 6 gün önce cezaevinden tahliye oldu.

KANLI ÇEKİÇ ELE VERDİ

Kaplan, tahliyesinin ardından kendisine cezaevinde bakan servis şoförü oğlu Mustafa Kaplan'ın tek başına kaldığı Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Baba Kaplan, sabaha karşı koltukta uyuduğu sırada oğlunun kafasına çekiçle

vurdu. Kanlar içinde kalan oğlu-nun oturduğu koltuğu da ateşe veren baba Kaplan, dışarıya çıka-rak "Yangın var" diyerek bağırdı. Yardım çığlıklarını duyan kom-şuları polis, sağlık ve itfaiye ekip-lerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kon-trol altına alırken talihsiz gen-cin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruştur-ma kapsamında Olay Yeri İnce-leme ekipleri, yangının çıktı-ğı koltuğun altında kanlı çekiç buldu. İşlediği vahşi cinayeti yangınla örtbas etmeye çalı-şırken kanlı çekicin ele ver-diği gözü dönmüş baba, polis tarafından gözaltına alındı.



'2 cinayet arasında benzerlikler var'

Eşref Kaplan'ın 11 yıl önce cezaevine giriş nedeninin kızını kaçıran adamı öldürmesi olduğunu söyleyen Anafartalar Mahalle Muhtarı Ekrem Demir, "Eşref Kaplan 6 gün önce cezaevinden çıkmıştı. Oğluyla birlikte evinde kalıyordu. Bu olay mahallemizi şoke etti. Eşref Kaplan 11 yıl önce kızını kaçıran bir adamı öldürmüştü. O zaman da bu adamı baltayla parçalamış, sonra da ceset parçalarını yakmıştı. İki cinayet arasında da çok büyük benzerlik var" diye konuştu.



TÖREMİZE UYMADI, ÖLDÜRDÜM

Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Eşref Kaplan, tüyler ürperten cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Cezaevinde 11 yıl yatmasının sorumlusu olarak gördüğü için oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Kaplan, "11 yıl önce kızımı kaçırdılar. Bunun cezası töremizde ölümdür. Oğluma namusumuzu temizlemesini söyledim. Oğlum, bunu kabul etmeyince namusumuzu ben temizledim. Bu yaşıma kadar oğlum yüzünden cezaevinde yattım. O yüzden de bu cinayeti işledim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından evlat katili baba adliyeye sevk edildi. Savcılık tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme tarafından tutuklanan cani Eşref Kaplan, 6 gün önce çıktığı cezaevine tekrar girdi.

İhsan KARATAŞ