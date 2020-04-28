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'de kontrolden çıkan devrildi

Denizli'de kontrolden çıkan polis aracı devrildi

28.04.2020, 08:44 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020,08:59

'de kontrolden çıkan bir devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olaya müdahale ederek yan yatan polis aracını düzelterek içindeki iki polis memurunun çıkmasını sağladı. Kazada bir polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de kontrolden çıkan polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yan yatan aracı ise çevredeki vatandaşlar düzelterek içindeki polis memurlarının çıkmasını sağladı.



Kaza, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen ve içindeki 2 polis memurunun bulunduğu 20 A 7458 polis aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Bir süre o şekilde sürüklenen araç orta refüje girerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olaya müdahale ederek yan yatan polis aracını düzelterek içindeki iki polis memurunun çıkmasını sağladı. Kazada hafif yaralanan ve ismi öğrenilemeyen polis memuru olay yerine gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan diğer polis memuru ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sonrası devrilen polis aracı olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı.

IHA

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