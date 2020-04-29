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Haberler Denizli Yaralı polisi vatandaş çıkardı

Yaralı polisi vatandaş çıkardı

Yaralı polisi vatandaş çıkardı
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Denizli pamukkale'de kontrolden çıkan polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yan yatan aracı ise çevredeki vatandaşlar düzelterek içindeki polis memurlarının çıkmasını sağladı. Kazada hafif yaralanan polis memuru olay yerine gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan diğer polis memuru ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası devrilen polis aracı olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP

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