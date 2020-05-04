  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

'de bir apartmanda çıkan paniğe neden oldu

'de bir apartmanın çatı katında tüpten sızan gaz nedeniyle çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken fenalaşan ev sahibine olay yerine gelen ekipler müdahale etti.

Denizli'de bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

04.05.2020, 17:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,17:56

Denizli'de bir apartmanın çatı katında tüpten sızan gaz nedeniyle çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fenalaşan ev sahibine ambulansta müdahale edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. 5 katlı apartmanın en üst katında tüpten yaşanan sızıntıdan dolayı yangın çıktı. Bir anda tutuşan tüp alev topuna döndü. Ev sahibi ve çevredeki vatandaşların ihbarları sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında evde büyük hasar meydana geldi. Fenalaşan ev sahibi K.Ö.'ye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek sakinleştirdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA