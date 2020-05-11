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’de üreten firmalara polisten operasyon

’de polis tarafından korona virüsü fırsata çevirip, izinsiz tıbbi malzeme ve dezenfektan üreterek stoklayan firmalara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda iş yerleri mühürlenirken, tonlarca kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Denizli’de kaçak dezenfektan üreten firmalara polisten operasyon

11.05.2020, 17:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,17:29

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.

Korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme ve dezenfektan üreterek stoklayan firmalara yönelik geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda 7 bin 464 adet şişelenmiş vaziyette kolonya, 3 adet bin litrelik plastik tanklar içerisinde kolonya, 1 adet 250 litrelik tank içerisinde kolonya, 115 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde alkol bazlı yüzey temizleyici dezenfektan ve 1 adet 700 litrelik plastik tank içerisinde dezenfektan sıvı madde ele geçirildi.



Ele geçirilen dezenfektan ürünleri İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, ruhsatsız olarak çalıştığı tespit edilen iş yerleri ile ilgili de ayrıca işlem yapıldı.

İHA

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