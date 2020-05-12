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Haberler Denizli Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptılar, JASAT’a yakalandılar

Cezaevinden izinli çıkıp yaptılar, ’a yakalandılar

’de suçundan kaldıkları cezaevinden izinli çıktıktan sonra bir çiftçinin bahçesine giren ve çeşitli malzemeler çaldıktan sonra kaçmaya çalışan 2 şahsı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi () yaptığı başarılı takiple yakaladı.

Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptılar, JASAT’a yakalandılar

12.05.2020, 16:11

Olay, Acıpayam ilçesi Yumrutaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan kaldıkları cezaevinden geçtiğimiz günlerde izinli olarak çıkan Yusuf A. (25) ve Ali B. (28) isimli şahıs dışarı çıktıklarında yine hırsızlık yaptı. Yumrutaş Mahallesi'nde Nuri A. (44) isimli bir çiftçinin bahçesine giren şahıslar sera demiri, ilaçlama pompası, soba ve muhtelif malzemeleri çaldı.

Ardından çaldıkları malzemeleri 20 AUE 24 plakalı kamyonete yükleyen şüpheliler JASAT timi ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kendilerini takip ettiğinden habersiz kaçmaya başladı. Şüpheliler yapılan başarılı takip sonrası kent merkezinde araçlarının önü kesilerek durduruldu. JASAT timi tarafından kıskıvrak yakalanan şüpheliler ardından Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüler.

Öte yandan, şahısların çaldıkları malzemelerin ise sahibine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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