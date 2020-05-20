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Haberler Denizli Üçüncü kez alkollü yakalandı

Üçüncü kez alkollü yakalandı

Üçüncü kez alkollü yakalandı
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Denizli Pamukkale'de polis ekipleri uygulama yaptığı denetim noktasında bir otomobili kontrol amaçlı durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Arkasına çok sayıda polis ekibini takarak kaçan sürücüyü ekipler 1117 sokak üzerinde durdurabildi. Araçtan inen ve isminin Ö.E.Y. (30) olduğu öğrenilen kadın sürücü alkol testi yaptırmamakta direnirken, basın mensuplarına da saldırdı. Gazeteciye tekme atıp küfürler etmeye başlayan Ö.E.Y'yi polis güçlükle sakinleştirebildi. Ardından alkol testi yapılan kadın 1,46 promil alkollü çıktı. Kadın sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, toplam 8 bin 887 TL para cezası kesildi.

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