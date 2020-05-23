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Haberler Denizli Hurda motosikletle sokağa çıktı 12 bin TL ceza yedi

Hurda motosikletle sokağa çıktı 12 bin TL yedi

’de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden dışarı çıkan motosikletli şahıs çok sayıda ekibini peşine takarak kovalamaca sonrası yakalandı. Şahsa sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kurallarını ihlal etmeden yaklaşık 12 bin TL para cezası kesildi.

Hurda motosikletle sokağa çıktı 12 bin TL ceza yedi

24.05.2020, 01:53

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Denizli'de kısıtlamanın eksiksiz uygulanması için güvenlik önlemi alan polis ekipleri Denizli-İzmir karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Yoldan geçen araçların belge kontrolünü yapan ekipler plakasız bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine çok sayıda ekip şahsı yakalamak için peşine takıldı. Ekipler yaklaşık 10 dakikalık kovalamaca sonrası motosikletli şahsı Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde durdurmayı başardı. Yapılan kontrollerde Ali Y., isimli şahsın kullandığı motosikletin hurda belgeli olduğu bu yüzden de plakasının olmadığı ortaya çıktı. Ardından Ali Y.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçu başta olmak üzere, plakası ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, 'dur' ihtarına uymamak gibi suçlardan toplamda yaklaşık 12 bin TL para cezası kesildi.

Şahıs sonrasında ise kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet ise incelendikten sonra otoparka götürülmek üzere çekiciye yüklendi.

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