  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de akılmaz kaza! Köpek korkusu yüzünden canından oluyordu

'de akılmaz kaza! korkusu yüzünden canından oluyordu

'de motosikleti ile seyir halindeyken havlayarak üzerine doğru gelen köpeklerden korkan kadın direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşerek yaralandı. Olay yerindeki müdahalelerin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli'de akılmaz kaza! Köpek korkusu yüzünden canından oluyordu

25.05.2020, 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,12:39

Denizli'de motosikleti ile seyir halindeyken havlayarak üzerine doğru gelen köpeklerden korkan kadın direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşerek yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda motosikletle seyir halinde olan yabancı uyruklu Mercan Ö., sokak köpeklerinin havlayarak üzerine doğru gelmesi sonucu korkup panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düştü.

Mercan Ö. yüzünden yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mercan Ö. ile sağlıklı bir diyalog kuramayınca olay yerinden geçen ve Türkçe bilen bir başka yabancı uyruklu kişi tercümanlık yaparak sağlık ekiplerine yardımcı oldu.

Olay yerindeki müdahalelerin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

IHA

Dur ihtarına uymadı, evine kaçıp balkondan polisle tartıştı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de akılmaz kaza! Köpek korkusu yüzünden canından oluyordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA