  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Kontrolden çıktı, ağaca çarptı! Denizli'deki kaza can aldı

Kontrolden çıktı, ağaca çarptı! 'deki can aldı

'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kontrolden çıktı, ağaca çarptı! Denizli'deki kaza can aldı

28.05.2020, 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,09:44

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, saat 00.30 sıralarında Kayıhan Mahallesi Necip Ali Caddesi'nde meydana geldi. Arif Marim (40) yönetimindeki 03 LB 565 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik'in (26) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralı sürücü Marim ve araçtaki diğer yolcu İbrahim Şakar (27) ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Çelik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı.

Çelik'in cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Denizli'de çatıya çıkan yaşlı adam torunlarının üzerine düştü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kontrolden çıktı, ağaca çarptı! Denizli'deki kaza can aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA