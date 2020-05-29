Haberler Denizli Denizli'de koyun sürüsüne çarparak kayıplara karıştı!

Denizli'de koyun sürüsüne çarparak kayıplara karıştı!

Denizli'de seyir halindeyken koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Çarptığı sürüden iki koyunu telef eden sürücü, kaçarken aracın plakasını olay yerinde bıraktı.

29.05.2020, 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,14:40