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'de sürüsüne çarparak kayıplara karıştı!

'de seyir halindeyken sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Çarptığı sürüden iki koyunu telef eden sürücü, kaçarken aracın plakasını olay yerinde bıraktı.

Denizli'de koyun sürüsüne çarparak kayıplara karıştı!

29.05.2020, 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,14:40

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada 2 hayvan telef olurken 10 koyun yaralandı.


Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. 20 AAU 946 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken koyun sürüsüne çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken aracın plakasını ise olay yerinde bıraktı. Çarpmanın etkisiyle 2 koyun telef olurken 10'a yakın koyun farklı yerlerden yaralandı.


Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenliği sağlarken, belediye ekipleri de temizlik yaptı.
Koyun sürüsünün arasına daldıktan sonra kayıplara karışan sürücüyü arama çalışmaları başlatıldı.

IHA

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