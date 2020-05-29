Feci şekilde yanarak can verdi

Bademli Mahallesi'nde Osman Akın'ın (90) oturduğu iki katlı evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri yangına müdahale etti. Küle dönen evdeki yangını söndüren ekipler, Akın'ın evin içindeki cansız bedenini buldu. Ceset yapılan incelemenin ardındın morga kaldırıldırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

90 yaşındaki Osman Akın'ın oturduğu iki katlı evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

SEBAHATTİN