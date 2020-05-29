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Haberler Denizli Feci şekilde yanarak can verdi

Feci şekilde yanarak can verdi

'nin Acıpayam ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 90 yaşındaki hayatını kaybetti.

Feci şekilde yanarak can verdi
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Bademli Mahallesi'nde Osman Akın'ın (90) oturduğu iki katlı evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri yangına müdahale etti. Küle dönen evdeki yangını söndüren ekipler, Akın'ın evin içindeki cansız bedenini buldu. Ceset yapılan incelemenin ardındın morga kaldırıldırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

90 yaşındaki Osman Akın'ın oturduğu iki katlı evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

SEBAHATTİN

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