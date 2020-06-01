  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Büşra öğretmen kazada öldü

Büşra öğretmen kazada öldü

’de İngilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki , geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Çerşil’in otomobilin içinde sıkışan cesedi 1 saatte çıkarıldı.

Büşra öğretmen kazada öldü
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Denizli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kadın öğretmen hayatını kaybetti. Merkezefendi ilçesindeki kazada, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Büşra Çerşil (26) hayatını kaybetti. Kent merkezinden Aydın istikametine giden İngilizce öğretmeni Büşra Çerşil'in kullandığı 35 AD 5934 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

OTOPSİ YAPILACAK
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağaçlara çarparak duran otomobilde sıkışan Çerşil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ters dönen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra Çerşil'in cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Denizli'deki özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Büşra Çerşil'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sebahattin ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büşra öğretmen kazada öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA