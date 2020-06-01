Büşra öğretmen kazada öldü

Denizli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kadın öğretmen hayatını kaybetti. Merkezefendi ilçesindeki kazada, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Büşra Çerşil (26) hayatını kaybetti. Kent merkezinden Aydın istikametine giden İngilizce öğretmeni Büşra Çerşil'in kullandığı 35 AD 5934 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağaçlara çarparak duran otomobilde sıkışan Çerşil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ters dönen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra Çerşil'in cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Denizli'deki özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Büşra Çerşil'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.





Sebahattin ALP