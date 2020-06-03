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Haberler Denizli Araç şarampole yuvarlandı, genç veteriner öldü

Araç şarampole yuvarlandı, genç veteriner öldü

’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Baklan ilçesinde veteriner hekim olduğu öğrenilen Demiröz’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Araç şarampole yuvarlandı, genç veteriner öldü

03.06.2020, 12:07

Denizli'nin Çardak ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü veteriner hekim Oğuz Kaan Demiröz (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çardak ilçesi Cumali mevkiinde meydana geldi. Oğuz Kaan Demiröz, kullandığı 20 ABK 185 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, şarampole devrildi. Sürücü Demiröz, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan Demiröz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçede veteriner olan Demiröz'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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