Denizli'de maske takmayanlar polisi harekete geçirdi

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda maske takma zorunluluğu getirildi. Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarından geçtiği esnada bazı vatandaşların maske takmadığını fark etti.

Yıldız, telsiz anonsu ile bütün ekipleri harekete geçirdi. Korona virüs vaka sayılarının daha fazla artmaması için maske takmanın ve sosyal mesafe kuralına uyulması hassasiyetle uygulanması talimatını verdi. Polis ekipleri cadde ve meydanlarda maskesiz gezen vatandaşları önce uyardı. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlara ise ceza işlem uygulandı.







Bazı vatandaşların polis ekiplerini görmesiyle maske takması ise dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların kimisinin sadece polis ekiplerine göstermek için maske taşıdığını belirten Hasan Çınok, "Biraz önce gördüm. Polis vatandaşları uyarıyordu. Takmalarını bende isterim ama vatandaşlarımız artık takmıyor. Maskeleri taksalar da aynı maskeyi bir hafta boyunca polise göstermek amaçlı takılıyor. Kendi ve ailelerinin sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Bu iyi bir şey değil, yapmamaları gerekiyor" dedi.





"HEPİMİZ BİRBİRİMİZE SAYGILI OLMAMIZ LAZIM"

Vatandaşların birbirine saygı duyması gerektiğini ifade eden Zeynep Pala, "Bence çok doğru bir karar, yerinde bir karar. Herkesin bir başkasına saygılı olması gerekiyor. Hepimizin takması lazım. Bu, her şey normalleşti demek değil. Bazı izinler verildi ama hepimizin birbirimize saygılı olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İHA

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