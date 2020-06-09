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Haberler Denizli Hayvan otlatmaya gitmişti! Yaşlı kadın 24 saat sonra bulundu

otlatmaya gitmişti! Yaşlı kadın 24 saat sonra bulundu

'de otlatmaya giden ve kaybolan 65 yaşındaki , 24 saat sonra bulundu. Evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta baygın halde bulunan Uzunel'in geçici hafıza kaybı yaşadığı belirtildi. Yaşlı kadın, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayvan otlatmaya gitmişti! Yaşlı kadın 24 saat sonra bulundu

09.06.2020, 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,09:52

Denizli'de, hayvan otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sultan Uzunel (65), evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu. Geçici hafıza kaybı yaşadığı belirlenen Uzunel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarayköy ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Sultan Uzunel, dün akşam saatlerinde hayvan otlatmak için evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Uzunel'i bulmak için Jandarma AFAD ve AKUT ekiplerince ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

Kayıp kadın, yaklaşık 24 saatlik arama çalışması sonrası evinden 15 kilometre uzaklıktaki Eskiyol mevkisinde baygın halde bulundu.

Geçici hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Uzunel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

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