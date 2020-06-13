  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı

Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı

'nin Honaz ilçesindeki bir evden elektronik eşyalar çaldığı belirlenen Yaşar A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Yaşar A., tutuklanırken, çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı.

Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı

13.06.2020, 17:13

İlçeye bağlı Kaklık Mahallesi'nde çarşamba günü bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu, bilgisayar çaldığı ihbarı üzerine Honaz Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen JASAT ekibi Kocabaş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda Yaşar A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalınan eşyalar ele geçirildi.
Yapılan incelemede, Yaşar A.'nın çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı.

1 YIL ÖNCEDE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINMIŞ
Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Yaşar A.'nın 1 yıl önce de hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, ifadesinin alınmasının ardından karakoldan çıktıktan sonra motosiklet çaldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Yaşar A., karakoldaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA