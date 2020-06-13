Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı

İlçeye bağlı Kaklık Mahallesi'nde çarşamba günü bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu, bilgisayar çaldığı ihbarı üzerine Honaz Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen JASAT ekibi Kocabaş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda Yaşar A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalınan eşyalar ele geçirildi.

Yapılan incelemede, Yaşar A.'nın çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı.



1 YIL ÖNCEDE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Yaşar A.'nın 1 yıl önce de hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, ifadesinin alınmasının ardından karakoldan çıktıktan sonra motosiklet çaldığı belirlendi.



Gözaltına alınan Yaşar A., karakoldaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA