Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik 3’üncü iddianame: 20 örgüt mensubu hakkında yeni dava

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç örgütüne yönelik 3. bir iddianame düzenlendi. Birleştirme talebiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 20 şüpheli yer aldı.

BİR NUMARALI SANIK ADNAN OKTAR

Bir numaralı şüpheli Adnan Oktar'ı sırasıyla şu isimler şüpheli sıfatıyla takip ediyor: Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Ali Şeref Gider, Suphi Serdar Togay, Rasim Coşkun Varlıbaş, Ali Emre Bukağılı, Erkan Seyhan, Hüseyin Alpar Sayın, Mustafa Işık ve Mustafa Çalıkoğlu…

ADNAN OKTAR VE 9 İSME YENİ CEZA İSTEMİ

6 ismin de müşteki olduğu iddianamede, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Yapılanması ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi. İddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu ilk 10 sanık hakkında '3628 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan' suçlarından ceza talep edildi.



Diğer sanıklar hakkında ise 'Şantaj', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' gibi çeşitli suçlardan ceza istendi. İddianamede şüphelilerin eylemleri teker teker anlatıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 2. iddianame düzenlenmişti. İddianamede, bir numaralı şüpheli Adnan Oktar ile birlikte Mustafa Kuşcu, Hakan Kurtul, Mehmet Ender Daban, Pelin Akçalı, Serdar Dayanık, Cemil Gültekin, Hayri Muhammet Kes, Hüsnü Erel Aksoy, Kübra Kartal, Mustafa Işık, Celal Özbektaş, Burak Sanver, Mehmet Alp Ünlü, Nilüfer Ayır, Abdulkadir Erhan Keskin, Turgut Aksu ve İpek Esra Uçar isimleri hakkında ceza talep edilmişti.



Şüphelilerin tutuklu Oktar davasının sanıklarının, şikâyetçileri şikâyetlerinden vazgeçirmek için cezaevinden bile tehditle ikna turuna çıktıkları ortaya çıkarıldı.



ATAKAN IRMAK / SABAH