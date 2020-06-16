Vali Atik, Siirt Valiliği önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlardan helallik istedi.
Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Duygu yüklü anlar yaşayan Atik ve eşi Fulya Atik kentten ayrıldı.
AA
Denizli Valiliğine atanan Atik gözyaşlarıyla uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.