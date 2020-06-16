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Haberler Denizli Denizli Valiliğine atanan Atik gözyaşlarıyla uğurlandı

Valiliğine atanan Atik gözyaşlarıyla uğurlandı

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlanan atama kararlarıyla Valiliğine atanan Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Denizli Valiliğine atanan Atik gözyaşlarıyla uğurlandı

16.06.2020, 16:54

Vali Atik, Siirt Valiliği önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlardan helallik istedi.

Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Duygu yüklü anlar yaşayan Atik ve eşi Fulya Atik kentten ayrıldı.

AA

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