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Haberler Denizli İtfaiye eri kediyi kalp masajıyla kurtardı

kediyi kalp masajıyla kurtardı

Son dakika.. 'de kedinin başına gelenler yürek yaktı. Denizli’nin Buldan ilçesinde, konserve kutusuna sıkışan ve nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla yaşama tutundurdu.

İtfaiye eri kediyi kalp masajıyla kurtardı

18.06.2020, 15:24

Olay, Buldan ilçesi Güroluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinde yaşayan Mehmet Kökdemir, evinin bahçesine çıktığında başı teneke konserve kutusuna sıkışmış halde çırpınmakta olan kediyi fark etti.

Kökdemir, itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek konserve kutusunu keserek çıkardı.

Kedinin bayıldığını gören itfaiye eri, kalp masajı yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren masajla kedi yaşama döndürüldü. Kökdemir, itfaiye erine teşekkür etti.

İHA

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