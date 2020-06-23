2 arkadaşın alacak kavgası kanlı bitti

Denizli'de iki çocukluk arkadaşı arasında borç nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücudunun bir çok yerinden bıçaklanan 25 yaşındaki Yusuf Aras hayatını kaybetti. Olay, dün Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

YOLDA KARŞILAŞTI

Alınan bilgiye göre, Yusuf Aras çocukluk arkadaşı olan Turan Yazıcı'ya borç para verdi. Bir süre sonra borcunu ödemesi için arkadaşı Turan Yazıcı'yı aradı ancak bir türlü ulaşamadı. İkili dün yolda karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce, Turan Yazıcı yanında taşıdığı bıçak ile Yusuf Aras'ı karnından ve göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç adam çevredekilerden yardım istedi. Kavgayı gören çevre sakinleri 112 acil servisini arayarak ambulans istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak genç adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşını öldüren Turan Yazıcı ise saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ALP