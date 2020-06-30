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Haberler Denizli Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

'deki operasyonunda 1 tutuklama

Son dakikahaberine göre, 'de, / soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

30.06.2020, 12:16

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik operasyon yaptı.

Ankesörlü hatlardan ardışık arama yaptıkları, örgütün sağlık yapılanmasında oldukları ve etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedikleri belirlenen 1'i doktor 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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