Denizli’de 7 yıl önce kaybolan reklamcı bulundu

enizli'nin Merkezefedi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle boşandıkları öğrenilen 1 çocuk babası reklamcı Levent Karaduman (43), 2013 yılında ortadan kayboldu.

Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, o dönem yapılan aramalara karşın Karaduman'a ulaşılamadı.

TEYZESİNİN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

7 yıl sonra Hayati Karaduman'ın, yeğeninin kaybolmasıyla ilgili ortağı Ali Osman S.'yi suçlaması üzerine soruşturmanın seyri değişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu sabah kayıp Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman S.'yi gözaltına aldı.

TELEFON SİNYALİ EVİNİ GÖSTERDİ

Emniyete götürülen Ali Osman S.'nin sorgulanmasına başlandı. Karaduman'ın kaybolduğu gün, en son telefon sinyalinin geldiği Ali Osman S.'nin Baklan ilçesi Hadım Mahallesi'ndeki evinin arkasındaki su kuyusunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekibinin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

CESET BULUNDU

Polis ve jandarma ekipleri, su kuyusunun bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından itfaiye ekipleri, 9 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyudaki suyun bir bölümünü pompa yardımıyla tahliye etti. Kuyudaki, ilk incelemede bir ayakkabı bulundu. Ancak, ayakkabının kayıp Karaduman'a ait olup, olmadığı henüz belirlenemedi. Kuyunun girişinin oldukça dar olması nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürüttü. Kuyunun dibinde su altı kamerasıyla yapılan incelemede, Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

YAKINLARINA SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Ali Osman S.'nin, yakınlarına ortağı Levent Karaduman'ın İstanbul'daki sevgilisinin yanına gittiğini söylediği de ileri sürüldü.

CESET ORTAYA ÇIKINCA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan Ali Osman S.'nin, cesede ulaşılmasının ardından suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Karaduman ve Ali Osman S.'nin olay günü irtibat kurdukları tüm kişilere ulaşılması için araştırmaların devam ettiği kaydedildi.