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Haberler Denizli Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki yangın bölgesine gidiyor

Tarım ve , 'deki bölgesine gidiyor

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Tarım ve , 'daki son programını iptal ederek 'deki yangın bölgesine hareket etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki yangın bölgesine gidiyor

06.07.2020, 17:55 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020,18:02

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, Çanakkale Boğazı'nı kapladı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'deki yangın bölgesine hareket etti.

Bakan Pakdemirli, "Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti. Çalışmalar sürüyor. Tüm ekiplerimiz orada. Helikopter filomuzun çok önemli bir kısmı orada. Yangına şu an 20 helikopter, 2 tane amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyoruz." dedi.

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