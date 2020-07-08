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Haberler Denizli Denizli Valiliği duyurdu! Asker uğurlamalarına Kovid-19 tedbiri

Valiliği duyurdu! Asker uğurlamalarına Kovid-19 tedbiri

Son dakika... 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, askere gideceklerden gerekli tüm tedbirleri ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Denizli Valiliği duyurdu! Asker uğurlamalarına Kovid-19 tedbiri

08.07.2020, 11:37

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda alınan kararla kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, bu nedenle hakkında idari ve adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin bu kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

AA

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