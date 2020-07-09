  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de ilginç olay! 2 tır domatesi boş araziye attılar

'de ilginç olay! 2 tır domatesi boş araziye attılar

'de, yol üzerindeki boş bir araziye iki tır dolusu domates atıldı. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Denizli'de ilginç olay! 2 tır domatesi boş araziye attılar

09.07.2020, 17:14 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020,17:21

Denizli'nin Buldan ilçesinde, yol üzerindeki boş bir araziye iki tır dolusu domates atıldı.


Olay, Buldan ilçesi Meyere yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yol üzerinde bulunan boş araziye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından iki tır dolusu domates döküldü. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.


Bu yıl domates üretiminin iklim şartlarından dolayı az olduğunu dile getiren vatandaşlar, çöpe atılan domateslerin milli servet olduğunu dile getirerek, "Hem milli servet hem de emek kaybı. Bunu ucuza alabilmek için vatandaşlar akşama yakın pazara gidebiliyorlar. Domatesler gayet güzel, rahatlıkla tüketilebilecek durumda. Yazık etmişler onca emeğe" diyerek tepki gösterdi.


Yeni olgunlaşmaya başlayan domateslerin bölgeye ne amaçla döküldüğü henüz bilinmezken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

IHA

Bodrum'da tatil için para ödediler, otele gidince büyük şoku yaşadılar!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de ilginç olay! 2 tır domatesi boş araziye attılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA