  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Kaz katliamı

Kaz katliamı

Sarayköy İlçe Başkanı , bahçesine giren 42 kazı acımadan tek tek vurarak öldürdü. Kazların sahibi , Konya’dan şikayetçi oldu.

Kaz katliamı
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde CHP İlçe Başkanı, bir vatandaşın kazlarını tüfekle vurdu. Kaporta ustası Süleyman Demir, CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'dan şikayetçi oldu. Sarayköy ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki kaporta ustası Süleyman Demir'in evinde beslediği kazlar, önceki akşam saatlerinde kümesten kaçtı.

EKİLİ ARAZİYE GİRDİLER
Kazlar, su dolu kanalın içinden yüzerek, yaklaşık 400 metre ileride bulunan, CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'ya ait yonca ekili arazi-ye girdi. İddiaya göre Konya, tüfekle kazları vurdu.

İDDİALARI REDDETTİ

Daha sonra Demir'in iş yerine giden Konya, kazları vurduğunu söyleyerek, kendisinden tarlasını temizlemesini istedi. Tarlaya gittiğinde 42 kazının vurularak telef edildiğini gören Demir, şoke oldu. Demir'in şikayetçi olduğu Konya, hakkındaki iddiaları reddetti.



DÜKKANINA GİDİP VURDUĞUNU SÖYLEMİŞ
Süleyman Demir, "Kazlarım Mehmet Salih Konya'nın tarlasına kaçmış. O da hepsini vurmuş. Dükkanıma geldi ve kazlarımı vurduğunu söyledi. Sonradan suçunu inkar etti ama bana bunu söylerken yanımda şahitlerim de vardı. Yazıktır günahtır. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaz katliamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA