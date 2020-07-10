Kaz katliamı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde CHP İlçe Başkanı, bir vatandaşın kazlarını tüfekle vurdu. Kaporta ustası Süleyman Demir, CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'dan şikayetçi oldu. Sarayköy ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki kaporta ustası Süleyman Demir'in evinde beslediği kazlar, önceki akşam saatlerinde kümesten kaçtı.

EKİLİ ARAZİYE GİRDİLER

Kazlar, su dolu kanalın içinden yüzerek, yaklaşık 400 metre ileride bulunan, CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'ya ait yonca ekili arazi-ye girdi. İddiaya göre Konya, tüfekle kazları vurdu.

İDDİALARI REDDETTİ

Daha sonra Demir'in iş yerine giden Konya, kazları vurduğunu söyleyerek, kendisinden tarlasını temizlemesini istedi. Tarlaya gittiğinde 42 kazının vurularak telef edildiğini gören Demir, şoke oldu. Demir'in şikayetçi olduğu Konya, hakkındaki iddiaları reddetti.





DÜKKANINA GİDİP VURDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Süleyman Demir, "Kazlarım Mehmet Salih Konya'nın tarlasına kaçmış. O da hepsini vurmuş. Dükkanıma geldi ve kazlarımı vurduğunu söyledi. Sonradan suçunu inkar etti ama bana bunu söylerken yanımda şahitlerim de vardı. Yazıktır günahtır. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN