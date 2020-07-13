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Haberler Denizli 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

’nin Kale ilçesinde, geçtiğimiz günlerde kaybolan kaybolan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor. Genç kızın yakınları Denizli kent merkezine kaçtığını iddia etti.

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

13.07.2020, 14:36

Olay, Kale ilçesi Karaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Nafiye Kılıçarslan, 10 Temmuz 2020 Cuma günü evden ayrıldıktan belli bir süre sonra eve dönmedi. Haber alamayan ailesi jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri haber alınamayan genç kızı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Öte yandan, genç kızın yakınları Denizli kent merkezine kaçtığını iddia etti.

İHA

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