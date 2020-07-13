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Haberler Denizli Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

’de operasyonu: 9 tutuklama

’de yapılan operasyonunda çok sayıda ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 9’u tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

13.07.2020, 17:18

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Şahısları teknik ve fiziki takibe alan ekipler şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, 341 gram eroin, 136 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 25 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu satışından elde edilen 18 bin 420 TL ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 9'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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