Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme işlemleri devam ediyor.
Çal ilçesi Kabalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangını söndürme işlemleri devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
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Denizli’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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