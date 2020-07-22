Haberler Denizli Denizli’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

22.07.2020, 15:47 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,15:50