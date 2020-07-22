  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Park halindeki otomobil yandı, hasar büyük

Park halindeki yandı, büyük

'de park halindeki otomobilde çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. Otomobilde büyük meydana geldi.

Park halindeki otomobil yandı, hasar büyük

22.07.2020, 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,16:08

Denizli'de bir otomobilin motor bölümünden yükselen duman ve alev paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında büyük hasar oluştu.


Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki Renault marka otomobilin motor bölümünde bir anda duman ve ardından alevler yükselemeye başladı.

Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı.

Otomobilde büyük hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından belirleneceği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Park halindeki otomobil yandı, hasar büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA