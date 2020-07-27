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Haberler Denizli Denizli polisinden kaçakçılara yönelik operasyon

polisinden kaçakçılara yönelik

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik düzenledi.

Denizli polisinden kaçakçılara yönelik operasyon

27.07.2020, 17:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,17:43

Denizli'de parfüm ve cinsel içerikli ürün kaçakçılığı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, onlarca kaçak cinsel içerikli ürün ve kaçak parfümler ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, 491 adet ürün ve 54 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

IHA

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