Haberler Denizli Gözlerinin önünde küle döndü

Gözlerinin önünde küle döndü

Denizli'de çıkan yangında, bir depo ve yakınındaki ahşap ev küle döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 2 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla, alevlere müdahale edildi.

28.07.2020, 16:10 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,16:18